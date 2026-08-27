Petrolün can damarı sessizliğe gömüldü: Gözler yeni anlaşmada

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ABD ile İran arasındaki çatışmaların küresel enerji ticareti üzerindeki etkisi sürüyor. Orta Doğu’da gerilimi düşürmeye yönelik girişimler hız kazanırken, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinde henüz belirgin bir toparlanma görülmedi.

Kpler’in öncü verilerine göre salı günü boğazdan yalnızca beş ticari tanker geçti. Son 10 günlük ortalamanın 15 tanker olduğu dikkate alındığında, günlük geçişlerin ortalamanın üçte birine kadar düştüğü görüldü.

Küresel enerji ticaretinin kritik geçiş noktası

ABD ile İran arasında şubat ayı sonunda başlayan savaştan önce dünya petrolü ile sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Çatışmaların ardından İran’ın boğazdaki faaliyetleri büyük ölçüde durdurması, küresel enerji sevkiyatını sekteye uğrattı. Arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı taşırken, son günlerde diplomatik temaslara ilişkin haberlerle birlikte Brent petrol yeniden 90 doların altına geriledi.

Ateşkes iddiası fiyatları aşağı çekti

Rus haber ajansı RIA Novosti, İranlı ve Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD ile İran’ın yeni bir ateşkes üzerinde anlaştığını öne sürdü. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı iddia edilirken, söz konusu bilgi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Petrol fiyatlarındaki son gerilemede, çatışmaların yeniden tırmanmayacağına yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor.

İran ve Umman geçici güzergâhta anlaştı

Diplomasi trafiğinin bir diğer ayağını ise İran ile Umman arasındaki görüşmeler oluşturdu. İranlı bir yetkili, iki ülkenin Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin kullanabileceği geçici bir güzergâh üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Tahran yönetimi buna karşın, haziran ayında imzalanan ancak süresi dolan çerçeve anlaşmadaki yükümlülükler ABD tarafından yerine getirilmeden boğazın tamamen açılmayacağını bildirdi.

Washington saldırıları yeniden başlatmak istemiyor

ABD’nin de bölgeye yeniden diplomat göndermeye hazırlandığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’ın müttefiklerine, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmak istemediği mesajını verdiği öne sürüldü.

Washington yönetimi askeri gerilimin düşürülebileceği sinyalini verirken, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran’la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemiyi hedef alan yeni yaptırımları duyurdu. ABD’nin, İran petrolünün en büyük alıcısı olan Çin’e yönelik ikincil yaptırım seçeneğini ise şimdilik devreye almadığı belirtildi.