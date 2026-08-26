Katar Başbakanı Al Sani Hürmüz için Tahran'a gidiyor

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin 27 Ağustos Perşembe günü İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunacağını belirtti.

Al Sani'nin İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceğini aktaran Ensari, İranlı yetkililer ile görüşmelerde gerilimi düşürme ve diyalog koşullarına hazırlık olanaklarının ele alınacağını kaydetti.

Katar'ın, anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun diplomasi ve diyalogdan geçtiği yönündeki değişmez tutumuna vurgu yapan Ensari, Al Sani'nin Tahran'da ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin 28 Şubat öncesindeki haline geri dönmesini de ele alacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Al Sani'nin yarın Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdiği açıklamasında, ziyaretin İran ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik istişareler kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Katar'ın son aylarda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik "yapıcı çabalarına" dikkati çeken Bekayi, Katar Başbakanı’nın İranlı yetkililerle görüşmelerinde, Katar ve diğer ülkelerin arabuluculuk girişimlerinin sürdürülmesi ile bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

İran-ABD çatışmaları ve Tahran ile Maskat'ın Hürmüz Boğazı görüşmeleri

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti.

ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Garibabadi, ABD ve diğer ülkelerin, "Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın belirlediği düzenlemeler çerçevesinde açılacağını bilmesi gerektiğini" söylemişti.