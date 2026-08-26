Sadece 47 çalışanı bulunan OnlyFans'in kazandığı para dudak uçuklattı

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OnlyFans'in sahibi İngiltere merkezli Fenix International, 30 Kasım 2025'te sona eren mali yıla ilişkin sonuçları açıkladı. 47 çalışanı bulunan şirketin vergi öncesi kârı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 714 milyon dolara ulaştı.

Sahibine 700 milyon dolardan fazla temettü

Şirketin finansal sonuçlarına göre, 30 Kasım 2025'te sona eren yılda 535 milyon dolar temettü ödendi. Bu tarihten 26 Mart 2026'ya kadar yapılan 174 milyon dolarlık ek ödemeyle toplam tutar 709 milyon dolara ulaştı.

OnlyFans'in 23 Mart'ta kanserden hayatını kaybeden sahibi Leonid Radvinsky, platformu 2018 yılında İngiliz kurucularından satın almıştı. Şirketin mülkiyeti Radvinsky'nin ölümünün ardından eşi Yekaterina "Katie" Chudnovsky'ye geçmişti.

132 milyon ücretli aboneye ulaştı

Covid-19 salgını döneminde hızlı büyüyen OnlyFans, 2025 itibarıyla 132 milyon ücretli aboneye ve 2,5 milyon aktif içerik üreticisine ulaştı. Platform, içerik üreticilerinin abonelik ve diğer ödemelerinden yüzde 20 pay alıyor.

OnlyFans CEO'su Keily Blair, şirketin 2016'da kurulmasından bu yana içerik üreticilerine 30 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını açıkladı. Blair ayrıca şirketin aynı dönemde İngiltere'de 600 milyon sterlinden fazla kurumlar vergisi ödediğini belirtti.

OnlyFans'e 1 milyon sterlinlik ceza

Öte yandan İngiliz iletişim düzenleyicisi Ofcom, çocukların platforma erişimini engellemek için kullanılan yaş doğrulama sistemi hakkında OnlyFans'ten bilgi istemiş, doğru bilgi verilmediği gerekçesiyle de 1 milyon sterlinlik ceza kesmişti.