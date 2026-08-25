Tom Barrack'tan Suriye mesajı: Tarihi bir an

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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinin Suriye'de farklı taraflar arasında ortak bir gelecek oluşturulmasına katkı sağladığını ifade etti. Barrack, Kürtçenin eğitimde tanınması ve Mazlum Abdi ile İlham Ahmed'e Suriye hükümeti içinde roller verilmesini de değerlendirdi.

Tom Barrack'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kesinlikle tarihi bir an.

ABD Başkanı Donald Trump’ın devam eden Orta Doğu Planı – Sadık bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ileri görüşlü liderliği, SDF’nin Suriye devlet kurumlarına düzenli entegrasyonu için yolu açtı – geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürerek Suriyeli halka ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı.

Eğitimde Kürtçe’nin tanınması ve değerli ortaklarımız Mazloum Abdi ile Ilham Ahmed’e Suriye hükümeti içinde somut rollerin sağlanması, onların liderliğine, Kürt ortaklarımızın fedakârlıklarına ve bölgesel istikrara yaptıkları yapıcı katkıya hak ettiği saygıyı gösteriyor – dünkü ayrılıkları yarının ortak amacına dönüştürüyor.

İşte gerçek entegrasyonun görünümü bu: Kazananlar ve kaybedenler değil, farklı bakış açılarına sahip eski muhatapların, Suriye’nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm tasarlaması.

Bir ordu, bir hükümet, bir devlet."