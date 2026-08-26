ABD’den kritik vize kararı: Göçmen vizesi işlemleri durduruldu

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik yeni bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, göçmen vizesi başvurularına ilişkin işlemleri dünya genelinde geçici olarak durdurdu.

Kararın, konsolosluk görevlilerine yönelik başlatılan kapsamlı eğitim programı nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında göçmen vizesi mülakatı bulunan başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağına ilişkin e-postalar gönderilmeye başlandı. Başvuru sahiplerine yeni tarih ve saatlerin daha sonra bildirileceği aktarıldı.

"Kamuya yük" kriteri daha kapsamlı değerlendirilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamanın temelinde göçmen vizesi başvurusunda bulunan kişilerin gelecekte Amerikan kamu yardımlarına bağımlı hale gelip gelmeyeceğinin daha kapsamlı değerlendirilmesinin bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık, konsolosluk görevlilerinin her başvuruyu kapsamlı ve tutarlı biçimde değerlendirebilmesi amacıyla küresel çapta bir eğitim programı başlatıldığını bildirdi.

ABD yasalarında "kamuya yük" olarak tanımlanan ve kişinin geçimini sağlamak için belirli kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalini ifade eden kriter, vize değerlendirmelerinde dikkate alınacak.

Göçmen vizesi randevuları erteleniyor

Dışişleri Bakanlığı, göçmen vizesi mülakatlarının ne zaman yeniden başlayacağı konusunda henüz bir tarih açıklamadı.

Bakanlık, eğitim sürecine uyum sağlanması amacıyla vize hizmetlerine ilişkin randevuların yeniden düzenleneceğini belirtirken, daha önce randevu alan bazı başvuru sahiplerinin görüşmeleri de ertelendi.

Mahkeme 75 ülkeye yönelik uygulamayı durdurmuştu

Yeni karar, federal bir yargıcın Trump yönetiminin çoğunluğu düşük gelirli 75 ülkeden gelen göçmenlerin başvurularını durdurmaya yönelik politikasını iptal etmesinden günler sonra geldi.

ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, söz konusu politikanın Kongre tarafından konsolosluk görevlilerine verilen vize değerlendirme yetkisine müdahale ettiğine hükmetti.

Mahkeme, uygulamayı ve bu politika kapsamında verilen vize retlerini geçersiz kılarken, taraflara davanın geri kalanının nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin önerilerini sunmaları için 11 Eylül'e kadar süre verdi.

Trump yönetimi göç politikasını sıkılaştırıyor

Trump yönetimi, göreve gelmesinden bu yana ABD'ye giriş ve göç politikalarında bir dizi kısıtlayıcı düzenlemeyi hayata geçirdi.

Düzensiz göçle mücadeleyi temel politikalarından biri haline getiren yönetim, vize ve Green Card uygulamalarına yönelik yeni sınırlamalar getirirken mülteci kabulünü de büyük ölçüde durdurdu.