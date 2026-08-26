Avrupa'da yumurta alarmı: 306 kişi hastalandı, 8 ülkede geri çağırma başladı

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Belçika'da yumurtalardan kaynaklanan salmonella salgını büyüyor. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FASFC), salmonellalı yumurtaları tüketen 306 kişinin hastalandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde salgının kaynağının Geel kentindeki Laerco adlı yumurta üreticisi olduğu tespit edilirken, tesis tamamen kapatıldı.

8 Avrupa ülkesinde yumurtalar geri çağrıldı

Riskli yumurtaların 8 Avrupa ülkesine daha ihraç edildiği ortaya çıkarken FASFC, Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu toplam 8 Avrupa ülkesinde yumurtaların geri çağrıldığını bildirdi.

Salmonella ilk olarak nisan ayının sonunda tespit edilmiş, mayısta tesisten çıkan yumurtalar için geniş çaplı geri çağırma başlatılmıştı. İlk incelemelerde bakterinin çiftlikteki dört kümesten yalnızca birinde bulunduğu düşünülüyordu. Ancak yeni vakaların beklenen hızda azalmaması üzerine yapılan testlerde ikinci bir kümeste de salmonella tespit edildi. Yetkililer bunun ardından tesisin tamamını kapatma kararı aldı.

Bu kodlara dikkat

Geri çağırma kapsamındaki serbest dolaşan tavuk yumurtalarının üzerinde 2-BE-1073-01, 2-BE-1073-02, 2-BE-1073-03 ve 2-BE-1073-04 kodları bulunurken, tüketicilerden söz konusu kodları taşıyan yumurtaları tüketmemeleri ve para iadesi için satın aldıkları mağazalara götürmeleri istendi.

Salmonella belirtileri neler?

Salmonella enfeksiyonu genellikle bakterinin vücuda alınmasından 12 ila 96 saat sonra ishal, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Belirtiler çoğu kişide birkaç gün içinde geçerken küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde enfeksiyon daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor.