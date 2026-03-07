İran'dan sosyal medya uyarısı: Paylaşanlar cezalandırılacak

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkede gerçekleştirilen hava saldırılarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişilere yönelik sert bir uyarı yayımladı. Bakanlık, bu tür paylaşımların casusluk yasaları kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, saldırıların ardından çekilen fotoğraf ve videoları kaydederek internet ortamında yayımlayan kişilerin ülkenin güvenliğini riske attığı ifade edildi.

“Siyonist rejimin beşinci kolu”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımları gerçekleştiren kişilerin “Siyonist rejimin beşinci kolu” olarak değerlendirildiği ve ülke içinde “gözleri” gibi faaliyet gösterdiği belirtildi.

Yetkililer, hava saldırılarının etkisini gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının, düşman unsurlara istihbarat sağlayabileceğini öne sürüyor.

Söz konusu açıklamanın, İran’da son dönemde art arda yaşanan hava saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda görüntü ve videonun dolaşıma girmesi üzerine yapıldığı kaydedildi.