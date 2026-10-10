İran'dan yeni savaş hazırlığı: Sınırda bekliyoruz

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminin olası bir savaşa karşı aldığı askeri önlemler gündeme geldi. İran devlet televizyonuna konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, geçmiş çatışmalardan çıkarılan dersler doğrultusunda savunma planlarının yeniden düzenlendiğini ve ülkenin farklı bölgelerinde askeri hazırlıkların sürdürüldüğünü söyledi.

İran'dan yeni savaş ihtimaline karşı askeri önlemler

Haziran 2025'teki savaştan önemli dersler çıkardıklarını belirten Cihanşahi, bu süreçte operasyonel planların gözden geçirildiğini ve kapsamlı savunma önlemleri alındığını ifade etti.

İranlı komutan, olası saldırılara karşı kanal, tünel ve savunma siperleri oluşturduklarını belirterek savaş hazırlıkları kapsamında "çok iyi önlemler" aldıklarını dile getirdi.

İran sınırlarına 50'den fazla askeri birlik konuşlandırıldı

ABD'nin Şubat 2026'da başlattığı saldırılar öncesinde kara kuvvetlerinin operasyonel açıdan hazır hale getirildiğini söyleyen Cihanşahi, savaşın başlamasıyla birlikte geniş çaplı askeri konuşlandırma gerçekleştirildiğini aktardı.

Cihanşahi, mobil, müdahale, zırhlı ve mekanize tugayların yanı sıra topçu, füze ve insansız hava aracı birliklerinin de aralarında bulunduğu 50'den fazla kara muharebe ve destek birliğinin ülke sınırlarına sevk edildiğini açıkladı.

İran ordusu hangi bölgelere konuşlandırıldı?

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, askeri birliklerin ülkenin kuzeybatı, batı, güneybatı, doğu ve güneydoğu bölgelerine konuşlandırıldığını bildirdi.

Bu süreçte ağır askeri araçların kullanıldığını belirten Cihanşahi, sınır bölgelerine büyük miktarda mühimmat ve askeri teçhizat taşındığını kaydetti.

İran ordusu sınır bölgelerindeki görevini sürdürüyor

Alınan askeri önlemlerin caydırıcılık sağladığını savunan Cihanşahi, birliklerin konuşlandırılmasının ülke sınırlarına yönelik olası bir kara harekâtını engellediğini öne sürdü.

Cihanşahi, "Bu önlemler caydırıcılık yaratmada rol oynadı ve düşmanın ülke sınırlarına girmeye cesaret etmesini engelledi" ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, olası yeni bir çatışmaya karşı söz konusu 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin sınır bölgelerinde görev yapmaya devam ettiğini vurguladı.