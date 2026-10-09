Trump ve Putin anlaştı: Rusya'dan ABD'ye yakıt desteği

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede enerji tedarikine ilişkin anlaşmaya varıldığını bildirdi. Rusya'nın farklı aşamalarda milyonlarca ton dizel yakıt sevk edeceğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve Rusya'dan yapılacak teslimatların ABD'de ve dünya genelinde dizel fiyatlarını düşüreceğini ileri sürdü.

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece başarılı bir görüşmeyi henüz tamamladım. Görüşmede, Rusya'nın Amerikan ve küresel piyasalara derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesi, kasım ayında 500 bin ton daha ve hemen ardından 1 milyon ton daha sevk etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak Rusya, kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt daha teslim edecek.

Hürmüz Boğazı üzerindeki TAM KONTROLÜMÜZ ve Rus enerjisine ilişkin bu büyük duyuru sayesinde, Amerikalılar ve aslında tüm dünya için dizel fiyatları REKOR DÜZEYDE VE HIZLA DÜŞECEK!

Amerikalılar için, özellikle de büyük çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz ve kamyon şoförlerimiz için fiyatların düşmesi, en büyük önceliğimdir.

Bu, çok büyük ve önemli bir duyurudur.

Ayrıca, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının da anlaşılması gerekir!