İran'ın balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anlar
İran'ın Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlediği balistik füze saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki füzenin üsse doğrudan isabet ettiği anlar yer alırken, CENTCOM saldırıda 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu açıklamıştı.
İran’ın ABD saldırılarına karşı misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik dün gece başlattığı saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran’dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın Ürdün’e yönelik saldırında 2 ABD askerinin öldüğü, 1 askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti. CENTCOM ayrıca, saldırılarda yaralanan 4 askeri personelin hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini açıklamıştı.