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İran’la nükleer anlaşmaya Avrupalı üç liderden ortak destek

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak açıklama yaparak İran’la yapılan nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

İran’la nükleer anlaşmaya Avrupalı üç liderden ortak destek
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Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’la nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Üç liderin çalışma ofisiden yapılan açıklamada üç ülkenin liderleri olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamamak yönündeki tutumunun dikkat alındığı, bu kararın olası sonuçları konusunda endişeli olunduğu vurgulandı.

Açıklamada ortak eylem planın (JCPOA) tüm taraflarca uygulanması konusunda kararlı olunduğu, bunun ortak ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada liderlerin anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki kararlılıkları vurgulandı.

Kaynak: AA

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