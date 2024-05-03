İrlanda'daki üniversitede 214 bin Euro 'Filistin' cezası

İrlanda'nın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Trinity College Üniversitesi, öğrenci birliğine kampüsteki Filistin yanlısı protestolar nedeniyle 214 bin euro para cezası verdi.

BBC'de yer alan habere göre, başkent Dublin'de bulunan Trinity College Üniversitesi (TCD), "Book of Kells" turistik mekanına yönelik son ablukaların bir sonucu olarak gelir kaybı yaşandığını belirtti.

İrlanda'nın en meşhur eseri olarak bilinen Kells Kitabı, bin 200 yıldan daha eski olan resimli bir el yazması ve Kelt sanatının en büyük hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kitap, 17. yüzyıldan beri Trinity College Üniversitesi'nin elinde ve şu anda yılda yarım milyondan fazla turistin ilgisini çekiyor. Turistik mekana giriş ücreti ise 19 Euro'dan başlıyor.

Okul tarafından yapılan açıklamada, "Üniversite sadece devlet finansmanıyla hayatta kalamayacak ve diğer gelir kaynaklarına bağlı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Öğrenci blokajlarının bu gelir kaynağı üzerinde olumsuz bir mali etkisi oldu. Kells Kitabı'ndan elde edilen gelir, üniversitenin ayakta kalması için hayati önem taşıyor ve öğrenci hizmetleri, öğrenci sıkıntı fonu vb. girişimleri destekliyor" denildi.

Üniversite, "öğrencilerin üniversite kuralları çerçevesinde protesto hakkını desteklediğini" de sözlerine ekledi.

Okul yönetimi, verilen cezanın Öğrenci Birliği'nin toplam yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 20'sine denk geldiğini belirtirken, sendikaya faturayı ödemesi için 30 Mayıs'a kadar süre verildi.

Sendika başkanı László Molnárfi, verilen cezayı "üniversitenin utanç verici bir sendika çökertme eylemi" olarak nitelendirdi.

Molnárfi, "Öğrenciler ve personel, Filistin için, lisansüstü çalışan hakları için, ücretler ve artan kiralara karşı protesto yapan öğrenci sesini yönetimin bastırmasına karşı bir arada duruyor" dedi.