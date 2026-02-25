İşçiler grev kararı aldı: Toplu taşım 2 gün boyunca duracak

Almanya’nın en büyük sendikalarından Ver.di, ücret artışı ve çalışma şartlarına ilişkin görüşmelerde işverenler üzerindeki baskıyı artırmak için 27-28 Şubat tarihlerinde ülke genelinde iki günlük uyarı grevi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, yerel toplu taşımada süren “daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret” kampanyası çerçevesinde grevin 27 Şubat Cuma sabah erken saatlerde başlayacağı ve bölgelere göre değişmekle birlikte 28 Şubat Cumartesi gecesine kadar devam edeceği bildirildi.

Müzakerelerde ilerleme sağlanamadı

Dört tur görüşmeye rağmen taraflar arasında ilerleme sağlanamadığı belirtilen açıklamada, bu durum “hayal kırıklığı” olarak değerlendirildi ve grev kararının müzakerelerde sonuç alınamaması üzerine verildiği ifade edildi.

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, işverenleri eleştirerek, "İş koşullarını önemli ölçüde iyileştirmezsek, uzun vadede işleyen bir toplu taşıma sisteminin var olamayacağını işverenler hala anlamış değil. Meslektaşlarımızın acilen rahatlamaya ihtiyacı var, kararlılığımızı göstermek zorundayız." dedi.

İşveren tarafını temsil eden Berlin Ulaşım Otoritesi (BVG) ise sendikanın öncelikli taleplerini yeterince net ortaya koymadığını savunuyor.

150 işletme kapsamda

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Berlin ve Hamburg başta olmak üzere Almanya genelinde yaklaşık 150 otobüs, tramvay ve yerel tren işletmesini kapsıyor.

2 Şubat’ta yapılan ilk 24 saatlik uyarı grevinde toplu taşıma büyük ölçüde durmuş, kentlerde trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıkmıştı.

Yeni grev çağrısı nedeniyle cuma ve cumartesi günleri Almanya’nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin ciddi ölçüde aksaması bekleniyor. Eylemin ülke genelinde yaklaşık 100 belediye ulaşım şirketini kapsaması öngörülüyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için “barış yükümlülüğünün (grev yapmama anlaşması)” sürmesi nedeniyle bu bölge grev kapsamına dahil edilmedi.

Sendikanın talepleri neler?

Yaklaşık 100 bin çalışan adına masada bulunan Ver.di’nin talepleri arasında haftalık çalışma süresinin azaltılması, dinlenme aralarının uzatılması, vardiya düzeninin iyileştirilmesi ve gece ile hafta sonu mesaileri için daha yüksek prim ödenmesi yer alıyor.

Almanya'da 100 bin işçinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ay başında da grev kararı almıştı ve 24 saatlik greve gidilmişti.