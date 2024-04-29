İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf, 13 aylık görevinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Yusuf, yerine gelecek isim seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.
Yusuf'un istifa etmesinin perde arkasında partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını sona erdirmesi yer alıyor.
Reuters'ta yer alan habere göre, SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu geçtiğimiz perşembe günü bozma kararı almıştı.
Yaklaşık 1 yıl görevde kaldı
Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.
Hamza Yusuf, istifası ile birlikte başbakanlık koltuğunda 13 ay kalmış oldu.