İsrail basını açıkladı: Trump'ın ekibi İran'la anlaşma için baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yeni bir anlaşmaya varılması konusunda yakın çevresi ve bazı Körfez ülkelerinden baskı gördüğü öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, diplomatik temaslar sürse de Tel Aviv yönetiminde Trump'ın yeniden askeri seçeneğe yönelebileceği değerlendirmelerinin öne çıktığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik girişimlere rağmen bölgede askeri gerilimin yeniden artabileceği endişesi sürüyor.

"İran'a saldırı seçeneği hâlâ masada"

Haberde, Trump'ın İran konusunda aceleci davranmadığını açıkladığı ancak bazı Körfez ülkeleri ile yakın çalışma ekibinin Tahran yönetimiyle uzlaşma sağlanması yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

Kanal 13'e konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir anlaşmanın ancak Trump'ın taviz vermesi halinde mümkün olabileceğini öne sürdü.

Aynı yetkili, İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğinin ise gündemde kalmaya devam ettiğini savundu.

"Karar gelecek günlerde netleşebilir"

İsrailli yetkili, Trump'ın İran'a yönelik olası saldırılar konusunda kararını "gelecek günlerde" verebileceğini belirterek, mevcut krizin kısa süre içinde yeni bir aşamaya geçebileceğini söyledi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminde daha önceki beklentilerin aksine Trump'ın yeniden saldırı seçeneğine yönelebileceği görüşünün ağırlık kazandığı ifade edildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda İsrail ordusunun en yüksek alarm seviyesinde bulunduğu da ileri sürüldü.

Trump-Netanyahu görüşmesi gündemde

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın 19 Mayıs gecesi İran gündemiyle "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı ihtimalinin gölgesinde gerçekleştiği belirtilen görüşmede tarafların "bir kararın eşiğinde" olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ve ABD ordularının İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline karşı ortak hazırlıkları tamamladığını öne sürmüştü.

Basına yansıyan haberlerde, ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a yönelik olası operasyonlar için yoğun hazırlık yürüttüğü iddiaları da yer aldı.