İsrail Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarını vurdu: En az 11 ölü

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef alan saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Ölü sayısı 42 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti.