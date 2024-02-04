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İsrail ordusunda ölen asker sayısı 562'ye çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, öldürülen asker sayısı 562'ye yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harel Tugayı'nın 924. İstihkam Taburu'ndan Şimon Yehoshua Asulin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldü.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 225’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562'ye yükseldiği ifade edildi.