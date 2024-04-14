İsrail Savaş Kabinesi 'İran'a yanıtı' görüşüyor
İsrail Savaş Kabinesi'nin İran’ın dün geceki hava saldırılarının ardından toplantı halinde olduğu bildirildi.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.
İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin bugünkü toplantısında İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edilmişti.
İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.
Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.
İran dün doğrudan İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı düzenlemişti.