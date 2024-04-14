İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını yeniden açtı: İsrail'den 3 uçuş gerçekleşti
İran’ın İsrail’e yönelik İHA saldırısının ardından hava sahasını kapatan İsrail, Ürdün ve Irak'tan yeni bir açıklama yapıldı. Üç ülke, hava sahalarını yeniden açtıklarını duyurdu. Hava sahasının açılmasının ardından Tel Aviv'den 3 uçuş gerçekleşti.
İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından kapatılan İsrail havasının, yeniden açıldığı duyuruldu. İsrail hava sahasının yanı sıra Ürdün ve Irak hava sahalarının açıldığı açıklandı.
Al Jazeera'da yer alan haber göre, İsrail Havalimanları İdaresi, ülkenin hava sahasını yeniden açtığını açıkladı.
Tel Aviv yönetimi, uçuş programlarının etkilenmesinin beklendiğini ve yolcuların uçuş saatlerini kontrol etmeleri gerektiğini ekledi.
Ürdün devlet televizyonunun havacılık yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ürdün'ün İran'ın fırlattığı İHA'lar nedeniyle dün gece geç saatlerde kapattığı hava sahasını yeniden açtığını duyurdu.
Irak havacılık otoritesi de güvenlik risklerinin aşıldığını ve ülkenin hava sahasının tekrar açıldığını söyledi.
Hava sahası yeniden açılırken 3 uçuş İsrail'in başkenti Tel Aviv'den ayrıldı. Uçuş takip uygulaması olan Flight Radar 24'e göre, uçaklar bu sabah Tel Aviv'den havalandı.