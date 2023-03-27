İsrail’deki protestoları ABD fonladı iddialarıyla ilgili açıklama

Günlük basın toplantısında Patel, İsrail liderinin oğlu Yair Netanyahu’nun sosyal medya hesabından bir makaleyi paylaşarak, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak." açıklamasına yanıt verdi.

Patel, “Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış. Nitelikli Yönetim Hareketi (Movement of Quality Government) bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur ve önceki yönetim tarafından başlatılan bir program kapsamında Dışlişleri Bakanlığından oldukça mütevazi bir fon almıştır ve en son aldığı fon İsrail seçimlerinden çok önce Eylül 2020’de verilmiş. Bu yardım Kudüs’teki okulların eğitim programlarına destek vermek üzere sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz

Sözcü Patel, diğer taraftan İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini "memnuniyetle" karşıladıklarını belirtti.

Patel, "Uzlaşı için ek zaman ve alan yaratma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik kitlesel protestolar sürüyor.

Netanyahu'nun oğlu ABD’yi suçlamıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve ABD’yi suçlamıştı.

Breibart haber sitesinin, Nitelikli Yönetim Hareketi’nin ABD’den aldığı fona değinen haberini alıntılayan Yair Netanyahu, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu hareketin de İsrail'deki kitlesel protestolara destek verdiği biliniyor.