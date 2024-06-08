İsrail'den Gazze şeridindeki üç kampa eşzamanlı yoğun saldırı

İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

Kamp yollarında çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor. Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçakları Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına da saldırılarını yoğunlaştırdı. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

Saldırılarda savaş uçağı, İHA, helikopter ve tanklar kullanılıyor

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandığı ifade edildi. Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık görevlileri de şiddetli ve sürekli hava ve topçu bombardımanı sonucu Gazze'nin orta bölgesinin çeşitli yerlerinden hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini aktardı.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanırken, uluslararası topluma İsrail'e 'vahşi saldırılarını' durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.