İsrail'den İran'a misilleme

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

Uçuşlar durduruldu

İran devlet medyası, İsfahan, Şiraz ve Tahran dahil olmak üzere İran'ın büyük şehirleri üzerinde ticari uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi veritabanında havacılara gönderilen bir duyuruya göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havaalanı saat 07:00 GMT'ye kadar tüm uçuşlara kapatıldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, güvenlik uyarısında bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a misilleme yaptığı yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve onların aileleri için güvenlik uyarısında bulundu.

Güvenlik uyarısında, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan "aşırı tedbir nedeniyle" alındığı ifade edildi.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.