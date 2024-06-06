İsrail'in BM okulu saldırısında ölü sayısı 39'a yükseldi
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.
AA
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İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı.
Gazze'deki hükümetin daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.