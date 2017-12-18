İsrailli bakandan Türkiye ile ekonomik ilişkileri gözden geçirme çağrısı

18 Aralık 2017

İsrail'in aşırı sağcı Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin Türkiye ile ekonomik ilişkileri gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

Facebook'ta paylaştığı notta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarına değinen Lieberman, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi devletini tahrik etmek için her yolu deniyor. Bence Türkiye ile ilişkilerimizi büyük oranda gözden geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak boru hattının inşasına karşı olduğunu belirten Lieberman “Boru hattının vanasını Erdoğan’ın ellerine bırakmak, büyük bir stratejik hata olur” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail istemiyor diye Filistin'in, Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" demişti. Erdoğan, dün yaptığı konuşmada da Doğu Kudüs'te büyükelçilik açacaklarını ifade etmişti.

İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık