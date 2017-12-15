İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık
İsrail'in Berlin Büyükelçisi Issacharoff, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını tanımayan Almanya Başbakanı Merkel'i eleştirdi. İsrailli Büyükelçi “Hayal kırıklığına uğradık" dedi.
İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kudüs konusundaki tutumunu eleştirdi.
Deutsche Welle'nin haberine göre, Issacharoff ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kabul etmeyen Alman federal hükümetini eleştirdi.
Issacharoff, "Hayal kırıklığına uğradık" diyerek, Merkel’in Kudüs konusunda Trump’ın pozisyonunu paylaşmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.
Issacharoff, Trump'ın Kudüs kararı sonrası Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi. Büyükelçi, "Hangi ülke olursa olsun, bayrak yakmak, oldukça büyük sembolik anlamı olan bir eylemdir ve yasaklanmalıdır" dedi.
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