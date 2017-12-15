AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonu sonuç bildirgesine girdi

Üye sayısı 28 olan Avrupa Birliği'nin (AB) devlet ve hükümet başkanları, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de AB Konseyi binasında toplandı.

Zirvenin ilk günü sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulamaya konulmasından duyulan memnuniyet belirtildi.

Avrupa Savunma Fonu konusunda daha fazla çalışma çağrısı yapılarak, Avrupa Savunma Sanayisi Geliştirme Programı'nın 2018'de hızlı bir şekilde kabul edilmesi istendi.

"İklim Değişikliği" başlığı altında ise AB ve üye devletlerin Paris anlaşmasının tam ve hızlı bir şekilde uygulanması yükümlülüğüne bağlı olduğu, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynamaya devam edeceği aktarıldı.

Sonuç bildirgesinin sonunda Kudüs'e değinilerek, "AB, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

Zirvenin son gününde liderler, Brexit ve ekonomi konularını ele alacak.