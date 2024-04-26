Prof. Dr. Hakan Kara önerdi! Türkiye'nin risk primini bir anda 50 puan düşürebilir

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) 25-28 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştiriliyor.

UEZ 2024'ün bu yılki teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olarak belirlendi.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Kara da 'Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı' başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, para politikası, maliye politikası ve kurumsal reformlar başlıklarında önemli tespit ve önerilerde bulundu.

Bütüncül politikalara odaklanılmalı

Üniversitede merkez bankacılığı ve finansal piyasalar üzerine ders veren Prof. Hakan Kara, “Merkez Bankası'nın gecikmeli de olsa üzerine yaptığını" belirterek, "Bence artık para politikası rahat bırakılmalı; maliye politikasına, kamu tarafındaki iyileştirmelere ve bütüncül politikalara odaklanılmalı” dedi.

Yatırımcı güveni için kamuda tasarraf

Deneyimli iktisatçı, verginin tabana yayılması, kayıt dışılığın önlenmesi, kamu tasarruflarının hayata geçirilmesi ve kamu reformunun şart olduğunu belirterek, “Yatırımcı güveninin istenen şekilde sağlanamamasında kamu tasarruflarının yeterli görülmemesi ve bu konuda oluşan güvensizlik çok önemli bir neden oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Risk primini 50 baz puan düşürebilir

Hakan Kara, Merkez Bankası Başkanı’nın görev süresinin güvence altına alınmasına yönelik daha önce de yaptığı teklifi yinelerken “Bu güvencenin sağlanması, risk priminizi anında en az 50 baz puan düşürebilir” dedi.

Prof. Dr. Kara, Türkiye İstatistik Kurumu’nın (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına yönelik kamuoyunda oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılması ve güven tazelenmesi gerektiğini vurguladı.