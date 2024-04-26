Akfen GYO'nun uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu yükseldi

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen GYO'nun kredi notu, geçen yıl "AA- (tr)/Stabil (çok yüksek kredi kalitesi)" olan seviyeden, bu yıl "AA (tr)/Stabil (çok yüksek kredi kalitesi)" seviyesine çıktı.

Şirkette yaşanan not artışı, finansal performansındaki istikrar ve sektördeki konumunun bir yansıması olurken, bu kategoride yer almak, şirketin uzun vadeli finansal stratejilerinin başarısını pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdür Vekili Ece Demirpençe, yükselişin şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisine ve sağlam finansal yapısına olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza sağladığımız güveni daha da pekiştirecek olan bu gelişme, bizleri yeni yatırımlar ve projeler için daha da motive etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şirketin yatırımcılarına ve paydaşlarına değer yaratma misyonuyla hareket etmeye devam edeceğini ve sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Demirpençe, kredi derecesindeki bu yükselişin, şirketin uzun vadeli vizyonunu destekleyen önemli bir adım olarak görüldüğünü kaydetti.