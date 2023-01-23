İşten çıkarmalar 'Spotify'a mı sıçrıyor? 9800 çalışanı bulunuyor

Bloomberg News'un haberine göre geçen yıl işe alımları yavaşlatan Spotify'ın kaç kişiyi işten çıkarmayı planladığı ise henüz bilinmiyor.

Spotify, Ekim 2022'de Gimlet ve Parcast podcast birimlerinde görev yapan en az 38 kişinin işine son vermişti. Haziran 2022'de ise Spotify CEO'su Daniel Ek işe alımları yüzde 25 oranında azaltacaklarını açıklamıştı.

2022'nin üçüncü çeyreği itibarıyla Spotify'ın yaklaşık 9800 çalışanı olduğu biliniyor.