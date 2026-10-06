İsveç'ten Patriot hamlesi: Polonya'ya gönderilecek
İsveç, NATO'nun doğu kanadını desteklemek için Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı aldı. Başbakan Ulf Kristersson, desteğin aralıkta Rzeszow Havalimanı'na ulaşacağını açıkladı. İsveç basını, 100 askerin de bölgeye gönderileceğini bildirdi.
İsveç, NATO'nun doğu kanadının güvenliğini desteklemek amacıyla Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi gönderecek. Başbakan Ulf Kristersson, savunma desteğinin aralık ayında Rzeszow Havalimanı'na ulaşacağını açıkladı.
Kristersson, Oslo'da Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Savunma Bakanı Pal Jonson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
100 İsveçli askerin de gönderilmesi bekleniyor
İsveç basınının aktardığına göre, Polonya'ya sağlanacak savunma desteği kapsamında 100 İsveçli asker de bölgeye gidecek.
Rusya'ya yaptırım mesajı
Toplantıda askeri desteğin yanı sıra Rusya'ya yönelik yaptırımlar da gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Stenergard, Rusya'nın Ukrayna'ya verilen desteği kesmeyi amaçladığını savunarak, "Bölünme ve korku yaymak istiyor. Buna karşı İsveç, Rusya'ya en büyük yaptırım paketini uygulamaya koyuyor" dedi.