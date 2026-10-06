Yapay zekâ elektriğe takıldı: Çip zincirinde yeni risk

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Yapay zekâ yatırımlarını şimdi de elektrik altyapısı zorluyor. Morgan Stanley, ABD’de veri merkezlerinin karşı karşıya kaldığı güç sıkışıklığının yapay zekâ çip zincirinde yeni bir kırılganlık yarattığını belirtti.

Kurumun değerlendirmesine göre yapay zekâ patlamasıyla hızlanan veri merkezi yatırımları, giderek daha fazla elektrik bağlantısı, şebeke kapasitesi ve altyapı darboğazına çarpıyor. Bu tablo, büyük yapay zekâ projelerinde gecikme riskini artırırken çip tedarik zincirinin tamamı için yeni bir baskı alanı oluşturuyor.

Morgan Stanley, elektrik darboğazının kısa vadede en büyük darbeyi doğrudan ana çip üreticilerine vurmasını beklemiyor. Buna karşın bellek, optik, güç yönetimi ve analog bileşen üreticilerinin daha kırılgan hale gelebileceği uyarısı yapılıyor.

Veri merkezlerinde elektrik açığı büyüyor

Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme yalnız çip üretim kapasitesini değil, elektrik altyapısını da zorluyor.

Morgan Stanley geçen ay yayımladığı değerlendirmede, ABD’de veri merkezi geliştiricilerinin 2028’e kadar net yüzde 34’lük güç açığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. Bu açığın büyüklüğü yaklaşık 32 gigavat seviyesine işaret ediyor.

Kurum, sayaç arkası üretim ve yakıt hücreleri gibi bazı telafi edici çözümler hesaba katılsa bile mevcut şebeke ve bağlantı imkanlarının talebi karşılamaya yetmeyebileceğini düşünüyor.

Büyük çip üreticileri neden daha korunaklı?

Morgan Stanley’ye göre pazardaki elektrik sıkışıklığı, yapay zekâ hikâyesinin merkezindeki büyük şirketleri şimdilik daha sınırlı etkileyebilir.

Bunun temel nedeni, bu şirketlerin çip yerleşimi, veri merkezi coğrafyası ve tedarik zinciri koordinasyonu konusunda daha yüksek görünürlüğe sahip olması. Büyük oyuncuların enerji tedariki, müşteri takvimi ve altyapı planlamasında daha güçlü kontrol alanı bulunuyor.

Bu nedenle kurum, mevcut darboğazın 2027 görünümünü doğrudan bozacak ölçüde bir risk yaratmadığını düşünüyor. Ancak bu daha küçük veya ikincil tedarikçiler için aynı ölçüde geçerli değil.

Asıl baskı yan bileşen üreticilerinde birikiyor

Elektrik sıkışıklığının çip zincirindeki en zayıf halkaları daha fazla zorlayabileceği belirtiliyor.

Morgan Stanley’ye göre yapay zekâ projeleri ertelenirse veya kurulum takvimleri sarkarsa bundan ilk etapta bellek, optik, güç yönetimi ve analog bileşen üreticileri etkilenebilir.

Çünkü ana sistem geciktiğinde yalnız merkez işlem birimleri değil, onların çevresindeki bütün yan bileşen siparişleri de ötelenebiliyor. Bu durum stok birikimine, teslimat kaymasına ve sipariş görünürlüğünde zayıflamaya yol açabiliyor.

Yani sorun yalnız “çip var mı” sorusundan ibaret değil; “çip ne zaman sahaya kurulabilecek” sorusu da giderek daha kritik hale geliyor.

Geciken kurulum sipariş zincirini bozabilir

Elektrik altyapısındaki yavaşlama, veri merkezi yatırımlarında domino etkisi yaratabilir.

Yeni kapasite devreye alınamazsa müşteriler teslimatları ileri tarihe itebilir ya da bazı siparişleri iptal edebilir. Bu da tedarik zincirinde özellikle ikincil ürün üreticileri açısından belirsizliği artırabilir.

Yapay zekâ ekosistemindeki güçlü talep görüntüsüne rağmen, fiziksel altyapının aynı hızda ilerlememesi halinde yatırım döngüsünün bazı halkalarında geçici baskı oluşması bekleniyor.

Piyasadaki yeni gerilim de burada ortaya çıkıyor: Talep güçlü kalırken, altyapı tarafı yatırımların devreye giriş hızını sınırlıyor.

Sorun yalnız elektrik değil

Morgan Stanley, veri merkezi yatırımlarındaki sıkışıklığın tek başına enerjiyle sınırlı olmadığını da vurguluyor.

Kurum, iş gücü, elektrik erişimi ve siyasi süreçlerin birlikte yeni bir baskı alanı yarattığını belirtiyor. Goldman Sachs da veri merkezi inşasında benzer kısıtlara dikkat çekmişti.

Bu tablo, yapay zekâ yatırımlarında riskin artık yalnız çip üretiminden değil; arsa, bağlantı, izin süreçleri, iş gücü ve enerji tedariği gibi daha geniş bir alandan kaynaklandığını gösteriyor.

Böylece yapay zekâ yarışında yeni avantaj, yalnız en güçlü çipi üretmekten değil, o çipi çalıştıracak altyapıyı en hızlı kurabilmekten geçiyor.

Türkiye neden izlemeli?

Gelişme ilk bakışta ABD veri merkezi piyasasına özgü görünebilir. Ancak yapay zekâ ve yarı iletken yatırımlarının küresel yönü düşünüldüğünde etkisi çok daha geniş.

Elektrik altyapısı sorunu büyürse, küresel teknoloji yatırımlarında harcama temposu, sipariş akışı ve tedarik planı yeniden şekillenebilir. Bu da teknoloji tedarikçileri, sanayi şirketleri ve yatırımcılar açısından yeni fiyatlama dalgaları yaratabilir.

Türkiye açısından konu özellikle teknoloji hisseleri, küresel risk iştahı ve yapay zekâ odaklı yatırım temasının sürdürülebilirliği bakımından önemli. Yapay zekâ hikâyesinin önüne bu kez enerji altyapısının çıkması, piyasanın gelecek dönemde daha seçici davranmasına yol açabilir.