İsviçre maliyet nedeniyle F-35 planını küçülttü

İsviçre Federal Hükümeti, ABD ile yapılan F-35 savaş uçağı anlaşmasında ortaya çıkan maliyet tartışmaları sonrası satın alma planında değişikliğe gitti. Kamu yayın kuruluşu SRF’nin aktardığına göre hükümet, 36 adet savaş uçağı için talep edilen yaklaşık 394 milyon İsviçre frangı tutarındaki ek krediyi istemekten vazgeçti.

Bu kararın ardından Bern yönetimi, parlamentonun daha önce onayladığı bütçe çerçevesinde alınabilecek azami sayıda F-35 savaş uçağı satın alma yoluna gitti. Mevcut hesaplamalara göre İsviçre’nin yaklaşık 30 adet F-35 alması bekleniyor.

Bütçe sınırı belirleyici oldu

İsviçre’de 2022’de imzalanan anlaşma kapsamında 36 adet F-35A savaş uçağının yaklaşık 6 milyar İsviçre frangına satın alınması planlanıyordu. Ancak enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle fiyat konusunda ABD ile görüş ayrılığı ortaya çıktı.

Hükümet, parlamentonun onayladığı yaklaşık 6 milyar 35 milyon İsviçre frangı seviyesindeki bütçenin üzerine çıkmama kararı aldı. Bu nedenle uçak sayısının azaltılması seçeneği öne çıktı.

Nihai sayı 2027’ye kadar bildirilecek

ABD tarafı, maliyet artışını enflasyon, yükselen emtia fiyatları ve diğer giderlerdeki artış ile açıklıyor. İsviçre ise sözleşmede yer alan sabit fiyat ilkesine bağlı kalınması gerektiğini savunuyor.

İsviçre hükümetinin satın alacağı nihai F-35 sayısını 2027’nin ilk çeyreğine kadar ABD’ye bildirmesi gerekiyor. Mevcut değerlendirmelere göre bu sayının yaklaşık 30 uçak olması bekleniyor.