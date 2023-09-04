İtalya’dan Akdeniz’e örnek olacak "akıllı ada" projesi

Ana karaya 30 kilometre uzaklıktaki adada başlatılan Akıllı Ada Capraia projesi kapsamında, yüzde yüz sürdürülebilir olma hedefiyle çalışan ada sakinleri, elektriklerini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyor.

Tarımda ve evlerde kullanılmak üzere yağmur suyu hasadı yapılan adada, tarım ve balıkçılık faaliyetleri organik olarak gerçekleştiriliyor. Ada halkının kurduğu ve bölgede yürütülen uygulamaları bir çatı altında toplayarak yürüten Chimica Verde Bionet derneğinin başkanı Sofia Mannelli, projeye 2017'de başladıklarını ve yerel yöneticilerin yanı sıra çeşitli kurumlardan da destek aldıklarını belirtti.

Floransa Üniversitesi'nin finanse ve koordine ettiği proje ile 126 bin metreküp olan tarihi iki su havza iyileştirilerek yağmur suyu depolamada kullanılıyor. Ayrıca mahkumların kaldığı dönemde oluşturulan tarım teraslarını yeniden canlandırarak 107 hektarlık alanda tarım faaliyetleri yürütülüyor.