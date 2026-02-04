İtalya'dan eDreams'e 9 milyon Euro ceza

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İspanya merkezli çevrim içi seyahat acentesi eDreams'e haksız ticari uygulamalar gerekçesiyle toplam 9 milyon Euro para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "İtalya Rekabet Kurumu, dijital ortamda görsel ve duygusal ikna sağlayan, iki ayrı haksız ticari uygulama nedeniyle 'Vacaciones eDreams SL', 'eDreams International Network SL' ve 'eDreams Srl' şirketlerine toplam 9 milyon Euro para cezası verdi" ifadelerine yer verildi.

Manipülatif yöntemler kullanıldığı tespit edildi

Açıklamada, eDreams'in internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden sunduğu uçuş ve konaklama önerilerinde, tüketicileri zaman zaman farkında olmadan "Prime" üyeliğe yönlendirmek amacıyla yanıltıcı bilgiler ve manipülatif yöntemler kullandığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca "Prime" üyelik durumuna bağlı fiyat farklılıklarının, "varlığı şeffaf olmayan" bir şekilde sunulduğu vurgulandı.

Kurum, tüketicilerin seçim özgürlüğünün bu uygulamalarla sınırlandığını kaydederken, aboneliğin en pahalı seçeneği olan "Prime Plus" hizmetine ilişkin ücretsiz deneme sürecinde de sorunlar tespit edildiğini bildirdi. Buna göre, gerekli şartları karşılamayan kullanıcıların denemeye katılmaya ikna edildiği ve yeterli ön bilgilendirme yapılmadan yıllık abonelik ücretinden sorumlu tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "aldatma ve agresiflik" unsurları içeren bu uygulamalar nedeniyle İtalyan tüketici kanununun ilgili hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 6 milyon Euro, Prime üyelik süresi boyunca müşteri hizmetleri aracılığıyla uygulanan elde tutma stratejileriyle tüketicilerin cayma hakkının engellenmesi nedeniyle ise 3 milyon Euro olmak üzere toplam 9 milyon Euro ceza verildiği kaydedildi.