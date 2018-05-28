İtalya'ya IMF kökenli başbakan adayı

28 Mayıs 2018

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet kurma görevini Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) üst düzey görevler yapmış olan Carlo Cottarelli'ye vererek, Cottarelli'yi geçici başbakan olarak görevlendirdi.

Koalisyon hükümeti kurma çabaları Mattarella'nın AB entegrasyonuna karşıtlığıyla bilinen bir ismin, ekonomi bakanlığına aday gösterilmesini reddetmesi nedeniyle dün başarısızlıkla sona ermişti.

Koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilmiş olan başbakan adayı Giuseppe Conte de dün akşamı bu görevi iade etmişti.

Cottarelli, "çok çabuk şekilde" bir hükümet ortaya koyacağını ve ülkeyi sonbaharda veya gelecek yılın başında yeniden seçime götüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'dan kısa süre sonra açıklama yapan Cottarelli "2019 bütçesinin onaylanmasını da içerecek bir program parlamentonun desteğini alırsa bu programla birlikte kendimi parlamentoya sunacağım. Daha sonra 2019'un başında yapılacak seçimlerle parlamento feshedilecek" dedi.

Cottarelli, "Parlamentodan güven oyu alınmadığı takdirde, hükümet derhal istifa edecek ve ana işlevi ağustos ayından sonra yapılan seçimlere kadar olağan işleri yapmak olacak" dedi.

Cottarelli, Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı 1999-2001 döneminde IMF'nin Türkiye Masası Şefi olarak görev yapmıştı. Cottarelli, geçtiğimiz yıl yaptığı bir mülakatta Türk insanlarını her zaman İtalyanlara çok benzer buldum, Akdenizli ve çok sıcak insanlar" demişti.

Kaynak: Reuters