Japonlar bu yöntemle para biriktiriyor: Kakeibo! Dünyada tekrar popüler hale geldi

Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1902'de geliştirilen Kakeibo, bir bütçe yönetim yöntemi olarak tekrar popüler hale gelmeye başladı. Dünyada ekonomik belirsizlikler artarken, Kakeibo'nun sunduğu bilinçli harcama ve tasarruf stratejileri dikkat çekiyor.

Kakeibo Japoncada "ev ekonomisi defteri" anlamına geliyor. Bu yöntem, kişisel finans yönetiminde bireylere daha bilinçli ve dengeli harcama alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

Harcamalar dört kategoriye ayrılıyor

Bu yöntemin temelinde, harcamaların dört ana kategoriye ayrılıyor. Bunlar; zorunlu yaşam giderleri, temel ihtiyaçlar, eğlence harcamaları ve ekstra masraflar.

Kakeibo, tüketicilerin haftalık ya da günlük olarak belirli bir düzende gelir ve giderlerinin kaydını tutmasını öneriyor. Ancak yeni nesil teknolojik yöntemlerle değil, kağıt ve kalemle.

Kakeibo defteri, kullanıcılarına her ay gelirlerini ve harcamalarını dikkatlice not alarak harcama alışkanlıklarını gözden geçirmeyi ve tasarruf hedefleri belirlemeyi öneriyor. Bu sayede, sadece paranın nereye gittiği değil, aynı zamanda bireylerin finansal davranışları da analiz edilebiliyor.

3 aylık devamlılık çok önemli

Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri harcamalarını yazılı olarak takip eden insanların daha dikkatli harcamalar yapabiliyor olması. Sistemin oturabilmesi için tüketicilerin 3 ay devamlılık sağlaması öneriliyor.

Finansal istikrar arayışında olanlar için Kakeibo, bütçe yönetimini bir yaşam tarzı haline getirerek uzun vadede daha sağlıklı bir ekonomik duruş sağlıyor. Özellikle genç nesil arasında hızla yayılan bu yöntem, sadece Japonya’da değil, dünya genelinde de ekonomik bilinç oluşturmanın etkili bir yolu olarak görülüyor.

Kakeibo yönteminde öne çıkan sorular

CNBC'e'nin aktardığı makaleye göre; bu yöntem ile tüketicilerin bir şey satın almadan önce kendilerine şu soruları sorması önemli:

* Bu olmadan yaşayabilir miyim?

* Finansal durumuma göre bunu karşılayabilir miyim?

* Bunu gerçekten kullanacak mıyım?

* Bunun için yeterli alanım var mı?

* İlk başta bunu nasıl buldum? (Bir dergide mi gördüm? Sıkıntıdan bir hediyelik eşya dükkânına girdikten sonra mı rastladım?)

* Genel olarak bugün duygusal durumum nedir? (Sakin mi? Stresli mi? Kutlama havasında mı? Kendimli kötü mü hissediyorum?)

* Bunu satın almayı düşünürken ne hissediyorum? (Mutlu mu? Heyecanlı mı? İlgisiz mi? Ve bu duygu ne kadar sürecek?)