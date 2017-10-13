ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Dünya
  • Japonya açıklarında yük gemisi battı

Japonya açıklarında yük gemisi battı

Japonya açıklarında Hong Kong bandralı kuru yük gemisi battı. 15 mürettebat kurtarılırken, 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya açıklarında yük gemisi battı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Doğu Çin Denzi'nde Japonya'ya ait İşhigaki Adası açıklarında seyreden Hong Kong bandralı "Emerald Star" adlı, 33,205 tonluk kuru yük gemisinin battığı bildirildi.

Gemideki 26 kişilik Hintli personelin 15'inin yakındaki başka gemiler tarafından kurtarıldığı, 11 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye devriye botları ve helikopterler sevk ettiği, ancak kurtarma çalışmalarının bölgedeki tayfun nedeniyle aksadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.