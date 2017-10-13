Japonya açıklarında yük gemisi battı
Japonya açıklarında Hong Kong bandralı kuru yük gemisi battı. 15 mürettebat kurtarılırken, 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Doğu Çin Denzi'nde Japonya'ya ait İşhigaki Adası açıklarında seyreden Hong Kong bandralı "Emerald Star" adlı, 33,205 tonluk kuru yük gemisinin battığı bildirildi.
Gemideki 26 kişilik Hintli personelin 15'inin yakındaki başka gemiler tarafından kurtarıldığı, 11 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye devriye botları ve helikopterler sevk ettiği, ancak kurtarma çalışmalarının bölgedeki tayfun nedeniyle aksadığı kaydedildi.
Kaynak: AA