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Kamyoncuların grevi çelikçilere 1 milyar dolara patladı

Brezilya'da kamyoncuların 2 hafta süren grevinin, ülke çelik sanayisine maliyetinin 1 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Kamyoncuların grevi çelikçilere 1 milyar dolara patladı
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Brezilya'da iki hafta süren kamyoncular grevi ve Ulusal Kara Taçımacılığı Ajansı'nın (ANTT) yeni belirlediği asgari yük vergisi sonuçlarının Brezilya çelik sanayisine 4,4 milyar real, (1,14 milyar dolar) yük getireceği bildirildi.

Çelik Enstitüsü Aco Brasil'e göre toplam maliyetin 1,1 milyar reali, eritme fırın kapasitesinin haddeleme imalathaneleri ve çelik çalışmalarında yeterli girdi ve stopaj olmaması nedeniyle düşürülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Diğer 3,3 milyar real kaybın ise kamyon sürücüleri ile asgari yük müzakerelerinde yük maliyetinin iki katına çıkması nedeniyle oluştuğu ifade edildi.

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