Kanada'dan ABD'ye misilleme: Yüzde 50'ye varan vergiler başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kanada, ABD'den ithal edilen 27,6 milyar Kanada doları (20 milyar ABD doları) değerindeki ürüne yüzde 15 ile yüzde 50 arasında gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Bugün yürürlüğe giren karar, iki ülke arasında ticaret görüşmelerinin durduğu ve karşılıklı açıklamaların sertleştiği bir dönemde geldi.

Çelikten gıdaya çok sayıda ürün listede

Yeni vergiler; çelik, alüminyum, süt, peynir, golf sopaları, ceket, tişört ve tuvalet kağıdının yanı sıra klima gibi bazı ev aletlerini, forkliftleri ve endüstriyel kalıpları kapsıyor.

Kanada'nın başlangıçta açıkladığı listede bulunan taze balık ve ıstakoz ise ülkenin deniz ürünleri sektöründen gelen itirazların ardından kapsamdan çıkarıldı.

Ottawa'nın misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın benzer değerdeki Kanada ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirmesinden haftalar sonra uygulamaya alındı. Washington'ın hokey sopaları ve çimento gibi ürünleri hedef alan vergileri, Kanada'nın ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 5,5'ini olumsuz etkiledi.

Trump, Bombardier'in ABD satışlarını hedef aldı

Ticaretteki gerilim sürerken Trump, dün Kanada merkezli uçak üreticisi Bombardier Aviation'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Şirketin üretimini ABD'ye taşımaması halinde ülkedeki satışlarını engelleyeceğini söyleyen Trump, Truth Social hesabında büyük harflerle "Artık ABD'de Bombardier satışı yok!" paylaşımını yaptı.

Ancak Trump, bu kararın nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntı vermedi. ABD havayollarının iç hat filolarında halen binlerce Bombardier uçağı kullanılıyor.

Trump, ağustos ayında da Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesine ilişkin kararname imzalamıştı.

Müzakereler 21 Ağustos'ta durdu

Washington'da günlerce devam eden ticaret görüşmeleri, 21 Ağustos'ta çıkmaza girmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump yönetiminin şartlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek müzakereleri askıya almıştı.

Carney, ABD'li müzakerecilerin son anda Kanada'nın diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarına kısıtlamalar getirdiğini belirtmişti. O tarihten bu yana görüşmeler yeniden başlamazken taraflar birbirlerini suçlamayı sürdürdü.

Taraflar ilk adımı birbirinden bekliyor

Geçen hafta gazetecilere açıklama yapan Carney, ABD ile iki ülkenin çıkarlarına uygun, "kalıcı" bir anlaşma arayışının devam ettiğini söyledi. Carney, "Amerikalılar hazır olduğunda oturup bu anlaşmayı yapmaya hazırız" dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise geçen perşembe Fox News'e verdiği röportajda adım atma sırasının Kanada'da olduğunu savundu. "Onlara en iyi teklifi sunduk, geri çevirdiler" diyen Greer, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Kanada tarafıyla iletişimin çok sınırlı olduğunu belirtti.