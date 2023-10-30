Kanarya Adaları'na 30 günde 13 bin göçmen

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve Sahil Güvenlik kurumunun verilerine göre, bölgeye gelen düzensiz göçmen sayısı ekimde büyük oranda arttı. Bu yıl içinde Kanarya Adaları'na gelen yaklaşık 28 bin düzensiz göçmenin 13 binden fazlası son 30 günde kayıtlara geçti.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan düzensiz göçmenler Büyük Kanarya, Tenerife ya da El Hierro adalarındaki Sahil Güvenlik ekiplerince denizde kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Hükümet, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenleri, buradaki tüm barınma merkezlerinin doluluğundan İspanya'nın diğer özerk bölgelerine dağıtırken Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva, son bir ay içinde 5 binin üzerinde düzensiz göçmenin transfer edildiğini duyurdu.