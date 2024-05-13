Karısını öldüren eski bakan Kuandyk Bishimbayev'e 24 yıl hapis
Eski Kazakistan Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davada 24 yıl hapis cezası aldı.
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Eski Kazakistan Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev’ın yargılandığı dava Mart 2024’te başlamıştı.
Duruşmada Bishimbayev'in (44) eşi Saltanat Nukenova’ya (31) saldırdığı anlar gösterildi.
Kuandyk Bishimbayev Mayıs-Aralık 2016 arasında Kazakistan’da ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.
Bishimbayev geçmişte rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra şartlı tahliyeyle serbest kalmıştı.