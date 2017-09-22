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Katalonya'da referandum için çalışan yöneticiye para cezası

İspanya'da Mahkeme, Katalonya'da referandum için çalışan yöneticilere her gün için para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Katalonya'da referandum için çalışan yöneticiye para cezası
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İspanya'nın anayasa mahkemesi, yasaklanan bağımsızlık referandumu için çalışmalar yürüten yerel yöneticilere günlük 12 bin euroya (yaklaşık 50 bin TL) kadar ceza verilmesine hükmetti.

BBC'nin haberine göre, çarşamba günü Özerk Katalan hükümeti binalarına gerçekleşen baskınlarda 10'dan fazla Katalan siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Siyasetçiler henüz hakim karşısına çıkmasa da çıkarılacakları mahkeme önünde protestolar devam ediyor.

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