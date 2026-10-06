Kendisine 'The Godfather' diyordu: Meta'yı 37 milyon dolar dolandırdı

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Kendisini iş insanı olarak tanıtan ve 'The Godfather' lakabını kullanan 26 yaşındaki Adam Iza, Meta'yı 37 milyon dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Federal Bölge Yargıcı Percy Anderson, Iza'nın 23,4 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın salı günü duyurduğu karara göre Iza, vergi kaçırmanın yanı sıra rakip olarak gördüğü kişileri korkutmak amacıyla Los Angeles County Şerif Departmanı'nda çalışan mesai dışındaki görevlilerden yararlanmaktan da suçlu bulundu.

Reklam hesapları üzerinden milyonlarca dolarlık dolandırıcılık

Savcıların aktardığına göre dolandırıcılık, Meta Business Manager hesapları ve bu hesaplara bağlı kredi limitleri üzerinden yürütüldü. Hesaplara erişim elde eden Iza, bu erişimi reklam şirketlerine sattı. Bunun sonucunda Facebook'un ana şirketi Meta, müşterilerini satın almadıkları reklamlar için ücretlendirdi ve daha sonra bu ödemeleri geri verdi.

Adalet Bakanlığı, Iza'nın dolandırıcılıkla bağlantılı şirket gelirlerini kripto varlık saklama kuruluşlarına aktardığını kabul ettiğini bildirdi. Iza, bu işlemler sırasında Zort adlı şirketteki sahipliğini de gizledi.

Savcılara göre bu yolla en az 36,4 milyon dolar gelir elde edilirken, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) uğradığı vergi kaybı yaklaşık 13,3 milyon dolar oldu. Dosyada yer alan bu işlemler, kripto varlık saklama hizmetlerinin dolandırıcılık gelirlerini aktarmak ve vergi kaçırmak amacıyla da kullanılabildiğini ortaya koydu.

Beş eski şerif yardımcısı da mahkûm edildi

Dosyanın bir diğer bölümünü, Iza'nın kişisel anlaşmazlıklarında kolluk görevlilerinden yararlanması oluşturdu. Iza, 2021-2022 döneminde anlaşmazlık yaşadığı kişileri izlemek ve taciz etmek için mesai dışındaki şerif yardımcılarını tuttu.

Bu görevliler üzerinden gizli kolluk bilgilerine, kişisel verilere ve arama kararlarına erişti. Olaylara karışan beş Los Angeles şerif yardımcısı da görevlerinden ayrılmalarının ardından mahkûm edildi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre savcılar, cezanın belirlendiği duruşmada "Önemli mali kaynaklara sahip kişiler, özel anlaşmazlıklarda kullanmak üzere gizli veri tabanlarına, soruşturma araçlarına, arama kararlarına, tutuklamalara, rozetlere veya ateşli silahlara erişim satın alamayacaklarını anlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin soygunu girişiminden de ceza almıştı

Iza, Ocak 2025'te hakların ihlaline yönelik komplo kurma, elektronik iletişim araçlarıyla dolandırıcılık ve bir vergi kaçırma suçlamasını kabul etmişti.

Son verilen hapis cezası, Ağustos 2024'teki Bitcoin soygunu girişimindeki rolü nedeniyle geçen ay Connecticut'ta aldığı 15 yıllık cezayla eş zamanlı infaz edilecek.

Kripto dolandırıcılığıyla ilgili başka davalar da sonuçlandı

Geçen ay sonuçlanan ayrı bir davada, Brooklyn'de yaşayan Ronald Spektor'a 12 yıl hapis cezası verildi. Spektor, Coinbase müşteri hizmetleri temsilcilerinin kimliğine bürünerek yaklaşık 100 kişiyi hesaplarının ele geçirildiğine inandırmış ve dolandırmıştı.

Las Vegaslı iş insanı Brent Kovar da ağustosta kripto para üzerinden Ponzi sistemi yürütmekten suçlu bulundu. Kovar'ın en az 400 yatırımcıyı toplam 24 milyon dolar dolandırdığı belirlendi.