“Kerberos” sıcakları, İspanya’da zeytinyağı fiyatlarını fırlattı

İtalya’da sıcaktan bayılan bir boyacı hayatını kaybederken; aralarında Roma, Bologna ve Floransa’nın bulunduğu 10 kent için “uyarı” yayınlandı. Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, İtalyan uzmanlar sıcaklığın bugün pik yapabileceğini öne sürdü.

İspanya’da bazı kentlerde gündüz sıcaklığı 45, gece sıcaklığı ise 25 dereceleri görmüş durumda. Kuraklık, Kerberos sıcaklarıyla birleşince, zeytinyağı fiyatları da uçtu. Financial Times’a göre, zeytinyağının litre fiyatı artık 7 eurodan başlıyor. Fiyat, geçen eylülde 4 euroydu. BBC Televizyonu ise Güney Avrupa’nın Kerberos’tan sonra “daha beter” bir sıcak hava dalgası yaşayacağını öne sürdü.

Roma’da sıcaklığı 43 derecelere, Sardunya’da ise 47 derecelere çıkartması beklenen yeni hava dalgasına ise “Charon” ismi verildi. Yunanca “çukur iblisi” anlamına gelen Kerberos, Yunan mitolojisinde Hades’in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlık bir köpek. Charon ise yunan mitolojisinin en esrarengiz karakterlerinden biridir. Görevi, ölüleri Hades’in yeraltı dünyasına taşımak olan kayıkçıdır.