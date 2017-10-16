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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı

Irak'ın Kerkük kentinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı
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Irak'ta Kerkük Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Afrasya Kamil, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde yerel saatle sabah 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından vekaleten valilik görevine atanan Rakan Cuburi ise düzenlediği basın toplantısında kentin güvenliğinden polis güçlerinin sorumlu olacağını belirtti.

Cuburi, asayişin sağlanması için devriye ekiplerin görev yapacağını söyledi.

Kaynak: AA

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