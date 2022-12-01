KHNP, Çekya'nın kuracağı tesis için teklif verdi

Yonhap ajansının haberine göre, KHNP, 2036'da faaliyete geçmesi planlanan 1200 megavatlık nükleer enerji santralinin yapım ihalesi için sunduğu teklifte, nükleer enerji teknolojisi konusundaki kabiliyetine ve Seul hükümetinin projenin başarıyla tamamlanması konusundaki destek taahhüdüne işaret etti.

KHNP, Çekya'nın Dukovany bölgesinde inşa edilecek santral ihalesinde ABD'li Westinghouse ve Fransız enerji firması EDF ile yarışıyor. Yaklaşık 6,2 milyar dolara mal olması planlanan santrale ilişkin ihalenin 2024'te sonuçlanması bekleniyor.

Son yıllarda nükleer enerji konusunda uluslararası alanda yaptığı anlaşmalarla öne çıkan Güney Kore, bu yıl 3 ülkeyle nükleer enerji anlaşması imzaladı.

Güney Kore, Kazakistan ile 29 Haziran'da nükleer santral inşa edilmesi konusunda mutabakat zaptına imza atmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre, anlaşma kapsamında toplam 2,8 gigavat kapasiteye sahip iki reaktörden oluşan santralin inşaatının 2029'da başlaması ve santralin 2035'te devreye alınması planlanıyor.

Rusya'nın Mısır'da inşa edeceği El-Dabaa Nükleer Santrali için ağustosta işbirliği anlaşması imzalayan Güney Kore, 2,2 milyar dolarlık anlaşma kapsamında ilgili Rus şirkete türbin ekipmanı ve inşaat çalışmaları hizmeti sağlayacak.

Güney Kore, son olarak Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya ile 31 Ekim'de ülkenin ikinci nükleer santralinin inşası için iyi niyet anlaşması imzaladı.

Seul yönetimi 2009'da da BAE ile nükleer enerji santrali inşa etmek üzere yaklaşık 20 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Bu kapsamda, "Barakah" adlı santralin her biri 1,4 gigavat güç üreten 4 reaktöre sahip olması kararlaştırıldı ve reaktörlerden 3'ü devreye alındı.