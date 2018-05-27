e-DÜNYA
22 °C

Kim Whan-ki'nin resmi 7,87 milyon dolara satıldı

Güney Koreli Kim Whan-ki'nin "3-II-72 #220" isimli resmi, açık artırmada 7,87 milyon dolara alıcı buldu.

Kim Whan-ki'nin resmi 7,87 milyon dolara satıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yonhap'ın haberine göre, Seul Müzayede Evi'nin Hong Kong'da düzenlediği açık artırmada, ressam Kim Whan-ki'nin 1972 tarihli, kırmızı noktaları betimleyen soyut eseri, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 7,87 milyon dolara satın alındı.

Seul Müzayede Evi, bunun, bir Kore sanat eserine verilen rekor fiyat olduğunu açıkladı.

Kim Whan-ki'nin mavi noktaların betimlendiği "Tranquility 5-Ⅳ-73 #310" isimli eseri de geçen yıl açık artırmada 5,74 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika Kim Whan-ki

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.