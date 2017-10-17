Kırgızistan, Kazakistan'ı şikayet etti
Kırgızistan, Kazakistan'ı ticaretin temel hükümlerini ihlal ettiği ve gümrük kapılarındaki geçişlerde yaşanan sorunlarla ilgili gerekçelerle DTÖ ve AEB'ye şikayet etti.
Kırgızistan'da Sapar İsakov başkanlığındaki hükümet, Kırgızistan-Kazakistan devlet gümrük kapılarında yaşanan duruma ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) şikayette bulundu.
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan hükümetinin, Kazakistan'ın DTÖ ile yapılan anlaşmalardaki tarife ve ticaretin temel hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle DTÖ'ye başvurduğu belirtildi.
Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı da Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği mektupta, gümrük kapılarındaki geçişlerde yaşananlarla ilgili, "Kazakistan, AEB anlaşmasındaki hükümleri ihlal ediyor" ifadesini kullandı.
Kazakistan'ın, 10 Ekim'de Kırgızistan-Kazakistan gümrük kapılarında ek denetim tedbirlerini artırmasının ardından yaya ve araç geçişlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.
Kazakistan hükümeti, 15 Ekim'deki Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle sınırda güvenlik tedbirlerini artırdığını duyurmuştu.
Kaynak: AA