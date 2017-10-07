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Kolombiya'da madende göçük: 6 ölü

Kolombiya'da bir gümüş madeninde meydana gelen göçük sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da madende göçük: 6 ölü
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Kolombiya'nın batısında Choco yönetim bölgesindeki Mungarra Nehri yakınlarında bulunan madende aşırı yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi.

Yetkililer, göçüğün ardından başlatılan arama çalışmalarında 4'ü kadın 6 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Ruhsatsız madende göçük sırasında kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.

Acil durum ilan edilen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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