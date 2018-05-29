Komşu'da işçiler ve memurlar greve gidiyor
Yunanistan'da yarın ülke genelinde grevler yapılacak. 24 saat sürecek grevin ulaşımda önemli aksamalara neden olması bekleniyor.
Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü ülke genelinde 24 saatlik grev ilan etti.
Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Yunan Denizciler Federasyonu (PNO) da aynı gün 00.01- 24.00 saatleri arasında GSEE-ADEDY'İn genel grevine iştirak kararı aldı. Haberde, "Böylece, gemiler 30 Mayıs 2018 tarihinde limanlarda bağlı kalacaktır" denildi.
Yunan Demir yolları (OSE) ve hava trafik kontrolörleri de 24 saatlik genel greve katılacaklarını duyurdu. Bu nedenle havayolu şirketleri de uçuş saatlerini yeniden düzenledi.
Yunan basın-yayın organları ise 30 Mayıs günü saat 06.00’dan ertesi gün 06.00’ya kadar greve katılacaklarını duyurdular.
Atina’da genel greve iştirak kararı alan otobüs ve troleyler 30 Mayıs Çarşamba günü 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.